Ньюкасл, Великобритания, 18 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Тоттенхэм Хотспур»

В составе «Тоттенхэма» голы забили полузащитник Тангай Н'Домбеле, нападающие Гарри Кейн и Сон Хын Мин.

У «Ньюкасла» отличился форвард Каллум Уилсон, ещё один гол защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер забил в свои ворота.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает пятое место в чемпионате Англии, в активе команды 15 очков. «Ньюкасл» идёт на 19-м месте с тремя очками.