Владивосток, 18 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Теплоснабжающие организации Владивостока намерены запустить отопление 21 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Kuzpress.ru Без отопления

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21 октября к отоплению начнут подключать медицинские и образовательные учреждения, и постепенно жилой фонд.

Отмечается, что несколько социальных организаций к теплу начали подключать 18 октября.

Специалисты топливно-энергетического комплекса говорят, что готовы к более раннему подключению, если в этом есть необходимость.

В 2020 отопительный сезон во Владивостоке стартовал 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье полностью запустили в городах и районах отопительный сезон — закончить подключение объектов планируется к концу октября.