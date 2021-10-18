Москва, 18 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Бездействие руководства мессенджера Telegram в связи с отсутствием контроля над поддельными аккаунтами раскритиковал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Он написал об этом 18 октября на своей странице в соцсети Twitter.

Freedom of the Press Foundation Эдвард Сноуден

«Telegram знает, что нижеприведенная учетная запись — фейк, и у меня нет учетной записи у них (в указанном мессенджере). Но они позволили этому парню продолжать публиковать сумасбродный мусор под вывеской «Official_EdwardSnowden», и даже свастику, которую пользователи Telegram посмотрели более 80 тыс. раз», — говорится в сообщении Сноудена.

«Не говорите мне, что в Telegram не знали о мошеннике, управляющем этим аккаунтом. <…> Что сделали (специалисты) в Telegram, когда запросили их комментарий? Они просто не стали отвечать», — также добавил он, говоря о прошлых эпизодах, свидетельствующих об отсутствии мер по поводу фейковых публикаций в мессенджере.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский рассказал, в каких случаях может наступить уголовная ответственность за подписку на экстремистский Телеграмм-канал.