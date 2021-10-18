Грозный, 18 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Никакой драки между представителями Чечни и инспектором ГИБДД в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа не было. Было рядовое ДТП, которому попытались придать этническую окраску. Так прокомментировал инцидент в Югре министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

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«По нашим проверенным данным, никакой драки не было. И напрасны все старания злопыхателей изобразить там массовые беспорядки и «разборки». Благодаря своевременным и оперативным мерам со стороны правоохранительных органов, представительства главы ЧР в сибирском регионе ситуацию удалось разрешить мирным путем»,— написал он на своей странице в Instagram.

Как отметил Дудаев, ряд СМИ пытается «использовать малейшую возможность для стравливания многонационального народа страны».

«Некоторые журналисты и публичные толкователи не смогли не придать происшествию этнополитическую окраску, «учуяв» здесь присутствие выходцев с Кавказа. По сути ДТП инициировали не уроженцы Юга России, которые давно живут в этом городе, органично вписавшись в местный уклад жизни. Они в мире и согласии живут здесь, став частью многонационального региона. Авария случилась по вине автоинспектора. По одной из версий, блюститель порядка оказался нетрезвым», — считает министр.

По его словам, из рядового ДТП попытались устроить резонансное событие, потому что кому-то «нужно «жаренное» по этнической тематике».

Напомним, в городе Пыть-Яхе 14 октября 2021 года произошло ДТП с участием машины, за рулем которой находился сотрудник полиции. После столкновения двух автомобилей одна из сторон автоаварии окружила машину полицейского с требованием выйти из нее. Видеокадры инцидента попали в соцсеть, после чего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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