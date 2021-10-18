Тбилиси, , 10:01 — REGNUM Делегация парламента Грузии с 18 по 19 октября совершит официальный визит в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Современная Анкара. Мечеть Коджатепе Bjørn Christian Tørrissen

Сообщается, что в Анкаре пройдёт трёхсторонняя встреча председателей парламентских комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции. Члены делегаций обсудят вопросы укрепления сотрудничества в Черноморском регионе.

Кроме того, грузинская делегация проведёт двухстороннюю встречу с представителями парламента Турции, на которой обсудят стратегической партнёрство между законодательными органами двух стран.

Стоит отметить, что это будет девятая встреча делегаций от парламентов трёх стран. Их участники собираются ежегодно для укрепления отношений Тбилиси, Анкары и Баку.