Уфа, 18 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Автомобиль наехал на лошадь на трассе в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 17 октября в Иглинском районе на 24 км автотрассы Уфа — Иглино — Красная Горка автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 43-летний житель Уфы, наехал на лошадь, после этого столкнулся с автомобилем «Ладой Калина», который ехал во встречном направлении.

«В результате аварии водитель «Гранты» с переломами обратился за медицинской помощью. Животное выжило», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии два человека погибли в результате наезда автомобиля на лося.