Тбилиси, 18 октября 2021, 09:02 — REGNUM Глава Пентагон Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Грузию. После прилета он заявил, что Соединенные Штаты готовы содействовать укреплении обороноспособности этой страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Грузии заявляли, что Тбилиси остаётся «верным союзником» Вашингтона. В Грузии ожидают, что укрепление отношений с США будет способствовать интеграции Грузии в НАТО.
Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что готовится поездка Остина на Украину, в Грузию и в Румынию.