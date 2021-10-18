Тбилиси, 18 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Глава Пентагон Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Грузию. После прилета он заявил, что Соединенные Штаты готовы содействовать укреплении обороноспособности этой страны.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

«США привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Грузии заявляли, что Тбилиси остаётся «верным союзником» Вашингтона. В Грузии ожидают, что укрепление отношений с США будет способствовать интеграции Грузии в НАТО.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что готовится поездка Остина на Украину, в Грузию и в Румынию.