Москва, 18 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В России за первое полугодие 2021 года сотрудники Госавтоинспекции вынесли порядка 73 млн постановлений о наложении административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Гибдд.рф Система автоматической фиксации нарушений ПДД

Читайте также: Система фиксации нарушений ПДД сняла 5,5 млн нарушений в Петербурге

При этом из общего количества штрафов 86% правонарушений были зафиксированы с помощью специальных технических средств. Исполнено 75% (55 млн постановлений), ещё 25% находятся в работе.

«Из 31 тыс. человек в России, имеющих 50 и более неоплаченных административных штрафов за нарушения в области дорожного движения, порядка 8 тыс. зарегистрированы в Московской области и 5 тыс. — в городе федерального значения Москве», — уточнили в беседе с ТАСС в ведомстве.

Ранее по теме: На дорогах России камеры будут фиксировать езду без ближнего света

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2021 года в России вступили в силу поправки в Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП), согласно которым, штраф за нарушение правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей вырос в пять раз. Теперь вместо тысячи рублей за нарушение придётся заплатить 5 тысяч рублей. Более того, на этот штраф не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения.