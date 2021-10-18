Екатеринбург, 18 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Новый замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин 18 октября приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

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«Губернатором мне поручено курировать работу министерства цифрового развития и связи, министерства инвестиций и развития», — рассказал Ионин.

Он также будет выстраивать взаимодействие этих министерств с органами федеральной власти с целью привлечения средств по программам, касающимся цифрового развития, и отраслям, которые с точки зрения инвестиционной деятельности выберут приоритетными.

Дмитрий Ионин родился 25 января 1985 года в Свердловске. В 2011 и 2016 годах избирался депутатом областного Заксобрания, а 1 ноября 2017-го стал депутатом Госдумы.