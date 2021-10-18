Москва, 18 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. До 31,2 тыс. рублей увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России в 2022 году. Это следует из опубликованного 18 октября заключения Счётной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дети

В настоящее время минимальный размер такого пособия составляет 7083 рубля, а максимальный — 29 600 рублей. Выплату с 1 февраля 2022 года увеличат на 5,8%. Таким образом, минимальный её размер составит 7493 рублей, а максимальный — 31 282 рубля.

Из документа следует, что на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет всего будет потрачено 169,5 млрд рублей.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля также увеличат на 5,8%. Оно вырастет с текущих 18 886 рублей до 19 981 рубля. Расходы на такие выплаты составят в общей сложности 19,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Счётной палате предложили ежегодно выплачивать семьям на подготовку детей к школе по 20 тыс. рублей, а эти средства брать из материнского капитала.

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