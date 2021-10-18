Марсель, Франция, 18 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. «Марсель» одержал победу над «Лорьяном» в матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Марселя» дубль оформил полузащитник Маттео Гюэндузи, ещё по голу забили защитник Бубакар Камара и нападающий Аркадиуш Милик. У «Лорьяна» форвард Арман Лорьенте реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции, в активе команды 17 очков. «Лорьян» идёт на 12-м месте с 14 очками.