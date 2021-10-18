Кильджу, КНДР (Северная Корея), 18 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. 17 октября в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,4 произошло в 23:13 по местному времени в 36 км к северо-северо-востоку от уезда Кильджу провинции Хамгён-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

Известно, что 11 октября в данном регионе произошло землетрясение магнитудой 2,5.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тихом океане около Курильских островов произошло пять землетрясений.

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