Ульяновск, 18 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области установлен и арестован подозреваемый в убийстве, совершённом десять лет назад. Труп был найден расчленённым, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Расчленённое тело обнаружили 9 апреля 2012 года на территории мусорного полигона, расположенного возле города Инза. Правоохранители отмечают, что установить подозреваемого удалось в октябре 2021 года: следствие считает причастным к преступлению 33-летнего местного жителя, который в настоящее время взят под арест.

Предварительно в ведомстве установили, что убийство произошло осенью 2011 года, а причиной стала ссора между мужчинами, которые познакомились в тот злополучный день. Как установило следствие, подозреваемый ударил жертву несколько раз ногами и руками по голове, полученные травмы оказались смертельными.

«Подозреваемый спрятал тело в сарае, а весной расчленил, завернул в мусорные пакеты и оставил в мусорном баке», — считают в следственном управлении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за убийство ульяновца был осуждён гражданин Азербайджана, получивший 14 лет колонии. Причиной расправы стал крупный денежный долг.

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