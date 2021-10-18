Луганск, , 08:56 — REGNUM Украинские силовики за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 октября рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрела Dan-news.info

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие и что были обстреляны населенным пунктам Калиново, Сокольники и Золотое-5.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в министерстве иностранных дел ЛНР опровергли информацию о приостановке деятельности Луганского офиса Специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ.