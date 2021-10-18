Неаполь, Италия, 18 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Торино» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) RonnyK Эмблема футбольного клуба «Наполи»

На 27-й минуте нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел реализовать пенальти. А единственный гол забил форвард Виктор Осимхен на 81-й минуте.

«Наполи» одержал восьмую победу подряд на старте сезона в Серии А.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 24 очка. «Торино» идёт на 12-м месте с восемью очками.

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