Красноярск, 18 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 490 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 18 октября в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в крае выявлено 123 520 носителей коронавируса. Под медицинским наблюдением на дому находится 33 761 контактный человек. За последние сутки под наблюдение взяли 3379 человек, сняли с наблюдения — 2655.

В регионе проведено уже 3 845 167 тестов на коронавирус (+5635 за сутки).

Напомним, 17 октября в Красноярском крае было выявлено 478 носителей коронавируса.