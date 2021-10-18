Ярославль, , 08:53 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев посетил матч хоккейной команды «Локомотив» против китайского «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Михаил Евраев Yarregion.ru

«Во время перерыва глава региона пообщался с журналистами. Он выразил надежду на то, что наша команда станет лидером, уточнив, что ярославская школа хоккея — одна из лучших в России. Михаил Яковлевич рассказал, каким спортом любит заниматься. У него очень много спортивных увлечений: бокс, фехтование и дзюдо. В последнее время он также увлекается большим теннисом и горными лыжами. Минувшей зимой ездил в Архыз, где ему очень понравились природа и трассы», — сообщили в областном правительстве.

В перерыве Евраев пообщался с болельщиками. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу ярославской команды.

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