Москва, 18 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Причины, по которым легкосплавные диски не стоит ставить на автомобиль в зимний период, перечислили эксперты «Российской газеты».

Автомобильное колесо

Стоит отметить, что литые диски гораздо легче и прочнее, чем штампованные. Однако у них есть некоторые недостатки при эксплуатации зимой.

Так, сквозь такие диски проникает больше грязи и реагентов, что приводит к сокращению ресурсов некоторых деталей.

«Песок просачивается в микрополости, попадает на рабочие поверхности тормозов и сокращает ресурс узла», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, к внутренней части легкосплавных дисков из-за их конструкции пристает грязь, которую трудно очистить. Это приводит к разбалансировке колес. Штампованные диски, которые дополнительно защищены колпаками, могут надежнее защитить тормозные системы от грязи, добавили эксперты.

Зимой мокрый снег, как и грязь, забивается в литые колеса. Это также ведет к изменению балансировки. Последняя обеспечивает безопасность на дороге, помогая правильно распределять вес колес во время движения машины.

В отличие от штампованных дисков «литьё» обладает низкой пластичностью. Таким образом, литые диски хуже гнутся. Кроме того, такие диски хуже сглаживают удары, что негативно влияет на подвеску.

Ранее автомобильный эксперт сообщил, что главным критерием при выборе зимней резины является соответствие типа и размера шин рекомендуемым производителем автомобиля параметрам.

Читайте также: Дилеры: дефицит новых машин в России продлится до 2022 года