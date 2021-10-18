Сеул, , 08:50 — REGNUM Проблема компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны и другие проблемы двусторонних отношений Японии и Южной Кореи должны решаться посредством дипломатических консультаций. Соответствующая договорённость была достигнута 15 октября в ходе первого телефонного разговора президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники разговора согласились с необходимостью строить двусторонние отношения, устремлённые в будущее.

Напомним, что отношения между Сеулом и Токио обострились после того, как в 2019 году Япония ввела ограничения на экспорт ключевых сырьевых материалов в Южную Корею. Это было сделано в ответ на решение Верховного суда Южной Кореи о выплате японскими компаниями компенсаций жертвам принудительного труда.

Япония считает, что все вопросы репараций, возникшие в результате колониальной оккупации Корейского полуострова в 1910—1945 гг., были урегулированы в договоре от 1965 года. Однако южнокорейский лидер напомнил своему японскому коллеге о различиях в юридическом толковании данного документа и предложил ускорить дипломатические консультации между сторонами.

В свою очередь, Фумио Кисида согласился с данным предложением.

Лидеры двух стран также договорились о сотрудничестве в решении северокорейской проблемы и борьбе с пандемией коронавируса.