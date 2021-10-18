Брюссель, , 08:49 — REGNUM Член Европарламента от Бельгии Ассита Канко призвала отменить запрет на работу журналистов возле границы Польши и Белоруссии, который ранее ввела Варшава. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

По её словам, власти Польши ввели запрет на работу журналистов в приграничном районе, «ограничив свободу СМИ в стране Евросоюза», что привело к созданию информационного вакуума.

«Этот запрет следует снять, особенно с учётом того, что российско-белорусские военные учения «Запад-2021», ставшие одной из главных причин для введения в Польше чрезвычайного положения, завершились», — сказала Канко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что «кризис на польско-белорусской границе, скорее всего, продлится еще долго». При этом он отметил, что планируемое строительство стены на границе с Белоруссией — это «ответ на агрессию Минска».

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