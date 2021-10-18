Вашингтон, 18 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин в ходе биржевых торгов впервые с апреля перевалила за отметку в $62 тыс. Это 18 октября следует из данных портала CoinDesk.

BTC Keychain Биткоин

По информации портала, по состоянию на 07:30 мск за биткоин давали $62,011 тыс. При этом в настоящее время за стоимость указанной криптовалюты составляет $62,390 тыс.

При этом последний раз за биткоин более $62 тыс. давали 17 апреля текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября американская компания Valve запретила размещать в онлайн-магазине видеоигр Steam проекты, позволяющие пользователям получать криптовалюту и обмениваться ей.