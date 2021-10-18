Турин, Италия, 18 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Болельщики Ювентуса

Единственный гол в матче забил нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин на 16-й минуте. А на 44-й полузащитник «Ромы» Жордан Верету не сумел реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает седьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 14 очков. «Рома» идёт на четвёртом месте с 15 очками.