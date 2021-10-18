Москва, 18 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Москве 18 октября ожидается понижение температурного фона, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой облачности, скоротечным дождём и понижением температурного фона», — говорится в прогнозе.

Синоптики пообещали жителям столицы облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь. Воздух прогреется до восьми градусов выше нуля, в Подмосковье — до девяти градусов. Ветер юго-западный, порывистый.