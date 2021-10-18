Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии задержали в Калининском районе Санкт-Петербурга студента, который пытался пронести в общежитие Политехнического университета два предмета, конструктивно схожих с автоматом Калашникова. Задержанного доставили для разбирательства в полицию.

40.мвд.рф Муляж автомата Калашникова

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в воскресенье, 17 октября, около 20:40 мск. Сотрудник охраны общежития заметил у молодого человека подозрительные предметы и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Оперативно прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 21-летнего студента, у которого при себе было два предмета, похожих на АК, без патронов и магазинов. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

«По предварительной информации оружие охолощенное и не является боевым», — отметили в пресс-службе Главка Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.