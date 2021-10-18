Благовещенск, 18 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. За неделю с 11 по 17 октября в Амурской области выявили 896 (неделей ранее — 866) новых случаев COVID-19, погибли восемь человек. Самый высокий рост уровня заболеваемости наблюдался в возрастной группе 15−17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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За неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Приамурье возрос на 3,5%. В числе заразившихся 4,2% — вакцинированные. Доля людей старше 65 лет среди заболевших составляет 17%, детей — 16%.

«Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детского населения. На 41 неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди возрастной группы 15−17 лет — на 31,3%. Под медицинским наблюдением находится 4342 человека, бывших в контакте с больными COVID-19», — отметили в областном управлении Роспотребнадзора.

Количество случаев заболевания внебольничными пневмониями возросло на 33% среди детей 15 — 17 лет, на 54,8% — у совершеннолетних в возрасте до 39 лет, на 27,5% — у тех, кто старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 18 октября начали действовать новые антикоронавирусные ограничения. В организации общественного питания жителей региона пускают только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесённого заболевания. Предъявлять также можно ПЦР-тест.