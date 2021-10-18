Кызыл, 18 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Более половины новых носителей зарегистрированы в столице Кызыле (+36), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 65 заболевших мужчин — 37, женщин — 28. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 25, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в регионе подтверждено 12 957 случаев инфицирования.

В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 356 пациентов, в том числе 49 детей. 18 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 79,1%.