Владикавказ, 18 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии на неделю раньше дан старт школьным каникулам. Учащиеся школ начнут отдыхать уже с 18 октября. Продлятся каникулы до 8 ноября — три недели. такое решение было принято по итогам очередного заседания оперативного штаба.

Minobr.pnzreg.ru Осенние каникулы

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Оно было вызвано ухудшением ситуации по коронавирусу в республике. В числе заболевших много детей и педагогов, из-за чего администрации школ были вынуждены отправлять на карантин целые классы.

«На сегодняшний день у нас 100 классов закрыто по всей системе образования — это около 15 тысяч обучающихся. Ситуация стала ухудшаться, поэтому мы предлагаем вместо 25 числа начать каникулы с 18 числа, то есть с понедельника» , — заявила в ходе заседания оперативного штаба глава минобра РСО-Алании Элла Алибекова.

По её словам, эта учебная неделя не пропадет, — решено продлить учебный год ровно на одну неделю. Что касается оценок за четверть, то их выставят по возвращении школьников с каникул.

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