Москва, 18 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Срок службы российских межконтинентальных ракет УР-100Н с улучшенными тактико-техническими характеристиками (УТТХ) «Стилет» продлили до 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор и конструктор ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Леонов.

Vitaly V. Kuzmin Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования УР-100Н УТТХ

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Отмечается, что для сохранения в эксплуатации комплекса, который поступил на вооружение в 1979 году, а последние носители этого типа были поставлены российским военным в 1985 году, потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ в рамках единой комплексной программы.

Леонов в беседе в РИА Новости отметил, что у «Стилетов» на данный момент наибольший срок нахождения на боевом дежурстве.

«Эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН, — отметил он. — По итогам этих мероприятий год за годом мы продлеваем срок эксплуатации ракет. На 2022 год эти работы также запланированы».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Стратегического командования (STRATCOM) вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Россия на сегодняшний день является ведущей страной мира в области гиперзвуковых вооружений и систем противоракетной обороны.

Он напомнил, что в России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», а ещё ранее поставлены на боевое дежурство гиперзвуковые стратегические системы «Авангард». По словам Ричарда, у РФ есть потенциал значительно усилить производство своего ядерного оружия за счёт имеющихся производственных мощностей.