Уссурийск, Приморский край, 18 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Массовую драку с посетителями в одном из баров Уссурийска в Приморье устроила группа неизвестных в масках, при этом три человека пострадали. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Скриншот страницы По Жизни i.ytimg.com Драка

При этом в соцсети Instagram опубликовано видео, предположительно, с камеры наблюдения в баре. На нем видно, как группа из 8−10 мужчин в защитных масках и в капюшонах врывается в бар и бросается на посетителей, а затем, после того как в бар заходит еще несколько мужчин, начинает их избивать, включая упавших, которых избивали ногами.

«По предварительной информации, в ночное время в заведение вошла группа мужчин в масках, которые устроили драку с посетителями. В результате инцидента трое граждан, находившихся в баре, получили телесные повреждения. За медицинской помощью обратились жители Уссурийска в возрасте 18, 23, 27 лет. Правонарушители с места происшествия скрылись», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что в настоящее время полиция разыскивает напавших на посетителей бара и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информацию о драке силовиков во время испытаний на получение крапового берета в Ставропольском крае опроверг официальный представитель РосгвардииВалерий Грибакин.