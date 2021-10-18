Барнаул, , 08:39 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил своего представителя в парламенте региона. Решение зрело более полугода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Томенко Официальный сайт Алтайского края

Вместо осуждённой за мошенничество Стеллы Штань им стала экс-депутат Госдумы Наталья Кувшинова («Единая Россия»). Как сообщает пресс-служба правительства региона, такое решение было принято сегодня, 18 октября, на оперативном совещании. Она уже приступила к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, представителя губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стеллу Штань правоохранители задержали в ночь на 1 апреля 2021 года. Уже 6 апреля она была уволена.

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В сентябре 2021 года Штань получила условное наказание за мошенничество с детским садом Happy Baby на 14 миллионов рублей бюджетных средств.

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Напомним, также, что на днях команда губернатора Алтайского края Виктора Томенко понесла новые потери: задержан управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям о превышении должностных полномочий.

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