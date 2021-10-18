За сутки в Ульяновской области произошло девять травяных пожаров
Ульяновск, 18 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать травяные пожары. Это следует из оперативных данных управления МЧС.
По данным на 18 октября, за последние сутки спасатели потушили девять возгораний сухой травы, в том числе два — в Вейшкамском районе. Общая площадь пожара за сутки составила 1,15 гектара, из них 1 гектар горел в Вейшкамском районе.
В управлении МЧС отмечают, что из-за установившейся тёплой погоды в Ульяновской области сохраняется опасность возникновения природных и техногенных пожаров. Спасатели призывают жителей быть осторожными в обращении с огнём, не сжигать мусор и сухую траву.
По последним данным министерства природы Ульяновской области, с начала года в регионе произошло 104 лесных пожара общей площадью 395,18 гектара.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области особый противопожарный режим будет действовать до 31 октября 2021 года.