Ульяновск, 18 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать травяные пожары. Это следует из оперативных данных управления МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По данным на 18 октября, за последние сутки спасатели потушили девять возгораний сухой травы, в том числе два — в Вейшкамском районе. Общая площадь пожара за сутки составила 1,15 гектара, из них 1 гектар горел в Вейшкамском районе.

В управлении МЧС отмечают, что из-за установившейся тёплой погоды в Ульяновской области сохраняется опасность возникновения природных и техногенных пожаров. Спасатели призывают жителей быть осторожными в обращении с огнём, не сжигать мусор и сухую траву.

По последним данным министерства природы Ульяновской области, с начала года в регионе произошло 104 лесных пожара общей площадью 395,18 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области особый противопожарный режим будет действовать до 31 октября 2021 года.