Пекин, , 08:50 — REGNUM Прежде могущественная держава, Украина променяла Россию на США и потеряла всё. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua

Авторы публикации отмечают, что любая страна старается реализовать свои интересы, но лишь немногие государства по своей инициативе отказываются от благополучия и делают себе хуже. Одна из таких стран — Украина, политика которой резко изменилась после госпереворота 2014 года.

Киев променял Москву, своего исторического союзника, на Вашингтон, но серьёзно ошибся. Многим до сих пор непонятно, почему Украина — большая и столь могущественная в прошлом страна — вдруг решила стать несчастной.

Страну с огромной по европейским меркам территорией, большим количеством трудоспособного населения и хорошей экономической базой многие считали зародышем сверхдержавы. Однако теперь всё в прошлом, отмечает китайское издание.

Украина, которую одурачили США, стала «раздираемой на части, бесперспективной, нищей и самой несчастной европейской страной».

«Почему такая большая страна, как Украина, была так легко обманута Соединенными Штатами?» — задается риторическим вопросом Sohu.

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