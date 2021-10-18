Пермь, 18 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В посёлке Сарс Пермского края ученика, открывшего стрельбу из карабина, обезвредила директор образовательного учреждения. Это следует из сообщения краевого министерства территориальной безопасности.

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Школьник был в состоянии эмоционального расстройства. Женщина увела его в свой кабинет и там убедила отдать ей оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 18 октября. Ученик шестого класса произвёл два выстрела из карабина своего отца.