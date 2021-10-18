Стерлитамак, Башкирия, 18 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Пенсионерку, которая пыталась проехать на междугородном автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19, задержали в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Наталья Диева Пенсионер

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Сообщается, что 17 октября стражи порядка г. Стерлитамак получили информацию от сотрудников автовокзала о том, что пожилая женщина задерживает отправление автобуса.

Прибыв на место стражи порядка установили, что пенсионерка пыталась проехать на междугородном автобусе, следовавшем по маршруту Кумертау — Уфа без документов, которые бы подтверждали, что она получила прививку от COVID-19.

«При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что женщина доставили в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 12 октября 2021 года в Башкирии для проезда на междугородних автобусах и на пригородном поезде «Орлан» необходимо предъявить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.