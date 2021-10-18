Онгудайский район, Алтай, 18 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Республике Алтай зафиксировано очередной ДТП с участием животного. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 16 октября на трассе «Чуйский тракт» в Онгудайском районе.

МВД по Республике Алтай Чуйский тракт

28-летний житель Алтайского края за рулём автомобиля Toyota Carina врезался в корову, выбежавшую на дорогу, после чего машина съехала в кювет.

«В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу доставлен водитель и госпитализирован малолетний пассажир автомобиля», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители в Республике Алтай фиксируют рост числа ДТП с участием сельскохозяйственных животных. С начала года произошло 77 подобных случаев, в результате которых пять человек получили различные травмы.

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