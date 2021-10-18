Владивосток, 18 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Власти Приморья призвали работодателей быть более лояльными и выделить оплачиваемый выходной день для вакцинации сотрудника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Рекомендую на случай проявления поствакцинальных реакций не направлять сотрудника на больничный, а позволить день-два отлежаться», — сказала 18 октября министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая на пресс-конференции по ситуации с коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за последние сутки выявлено 232 (229 днём ранее) случая заражения коронавирусом. За два выходных дня, 16−17 октября, скончались десять человек.