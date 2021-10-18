Варшава, 18 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох во время пресс-конференции 17 октября заявил, что «кризис на польско-белорусской границе, скорее всего, продлится еще долго». При этом он отметил, что планируемое строительство стены на границе с Белоруссией — это «ответ на агрессию Минска». Об этом сообщает Polskie Radio.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«Мы предполагаем, что миграционный кризис продлится еще длительное время, поэтому мы поддержали идею укрепления границы с Белоруссией, которая заключается в строительстве там стены. В данной ситуации мы имеем дело в большей мере не с миграционным давлением, а с настоящей агрессией другого государства против нас. Ситуация на границе очень опасная. Временные укрепления были установлены там быстро. Конечно, их нужно усовершенствовать, поэтому и был принят специальный закон о строительстве стены», — сказал Павел Солох.

Глава Бюро национальной безопасности отметил, что «политическое разрешение конфликта путем оказания давления со стороны международного сообщества на власти Белоруссии может потребовать немало времени».

Напомним, ранее Сейм Польши принял закон о строительстве стены на границе с Белоруссией. Это будет высокое заграждение, оборудованное системой мониторинга и датчиками движения. Общая стоимость строительства укрепления оценивается в 1,6 миллиардов злотых (около 350 миллионов евро).