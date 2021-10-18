Москва, 18 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Среди зарегистрированных в России пикапов доля дизельных машин составляет 72%. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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При этом в численном выражении это составляет всего 209 тыс. единиц. Всего в России по состоянию на начало второго полугодия 2021 года было зарегистрировано 2,5 млн легковых машин с дизельными моторами. Таким образом, доля таких транспортных средств в России достигла 5,4%.

В остальных автомобильных сегментах доля дизельных машин оказалась значительно меньше, чем среди пикапов. Так, среди машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) доля автомобилей, оснащенных дизельным двигателем, достигает только 15%, что соответствует 1,7 млн экземплярам.

Отмечается, что в трех сегментах доля автомобилей с дизельными моторами оказалась выше, чем в среднем по России. В сегменте F (крупнейший по габаритам класс легковых автомобилей согласно классификации Европейской комиссии) доля таких транспортных средств составила 12,2% или 18 тыс. экземпляров.

В сегменте субкомпактвэнов она равна 7,3% (94 тыс. шт.). Среди машин Е-класса (высший средний класс) доля дизельных машин соответствует 6,6% (99 тыс. шт.).

Напомним, за три квартала 2021 года в России было продано 797 новых электрокаров.

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