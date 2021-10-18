Москва, 18 октября 2021, 08:31 — REGNUM Россия является сильной страной, которая ищет партнеров в Евросоюзе и ни для кого не представляет опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва «совершенно не заинтересована» в том, чтобы Европа «разобщилась». Россия заинтересован в том, чтобы европейские страны «процветали, но все были независимы друг от друга».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что политики западных стран просчитались касательно вопроса перехода на альтернативные источники энергии, однако не могут этого признать.
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