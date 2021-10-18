Москва, 18 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Россия является сильной страной, которая ищет партнеров в Евросоюзе и ни для кого не представляет опасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По его словам, Москва «совершенно не заинтересована» в том, чтобы Европа «разобщилась». Россия заинтересован в том, чтобы европейские страны «процветали, но все были независимы друг от друга».

«Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров», — сказал Песков в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» телеканала France 5.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что политики западных стран просчитались касательно вопроса перехода на альтернативные источники энергии, однако не могут этого признать.

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