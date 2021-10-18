Виго, Испания, 18 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. «Севилья» одержала победу над «Сельтой» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sevillafc.es Победа Севильи

Единственный гол в матче забил нападающий «Севильи» Рафаэль Мир на 54-й минуте.

На сегодняшний день «Севилья» занимает третье место в чемпионате Испании, в активе команды 17 очков. «Сельта» идёт на 16-м месте с семью очками.

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