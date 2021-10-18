Кемерово, 18 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1263 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 13 246 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 60 143 случая заражения коронавирусом, 57 486 человек выздоровели, 1394 пациентов скончались.