Москва, 18 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 21 лесной пожар на общей площади 1446 га. Об этом 18 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 21 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1446 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 29 лесных пожаров на общей площади 493 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября на юге Екатеринбурга для тушения крупного торфяного пожара создали искусственный водоём.