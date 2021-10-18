Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил в Черногории местную команду «Будучность». Матч 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов завершился со счётом 19:25 в пользу гостей площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

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«Будучность» вышла на площадку с очень сильным духом: мощно играла в защите и атаковала тактически. Мы уважаем соперника, даже если сегодня они немного слабее нас: девушки боролись друг за друга и показали хорошую игру. Матч был тяжёлым, и я рад победе», — прокомментировал главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Следующий международный матч ростовчанки проведут 23 октября. На домашней площадке они сыграют с дортмундской «Боруссией».

ИА REGNUM сообщало, что в конце сентября гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил в матче третьего тура предварительного этапа Лиги чемпионов. Счёт встречи с «Ференцварошем» (Венгрия) — 19:20 в пользу гостей площадки.