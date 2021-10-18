Уфа, 18 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Третий этап ограничений из-за пандемии вступает в силу 18 октября в Башкирии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медик в торговом центре

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Так, с 18 октября в регионе доступ в салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, солярии, сауны, ФОКи, бассейны и фитнес-клубы, а также заведения общественного питания с числом посадочных мест более 50 будет возможен только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе и до 27 октября — справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 4 октября 2021 года посещать государственные или муниципальные дома культуры, концертные залы, выставочные залы, музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, а также массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно лишь имея при себе сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. Сохраняется установленное ранее подобное требование в отношении ночных клубов.

С 12 октября 2021 года эти же документы необходимо предъявлять при посещении торговых центров, находящихся в частной собственности кинотеатров, театров, библиотек, музеев, выставочных залов, концертных залов, домов культуры, а также на пригородном поезде «Орлан» и междугородних автобусах.