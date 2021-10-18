Барселона, Испания, 18 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. «Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Барселоны» голы забили нападающие Ансу Фати, Мемфис Депай и полузащитник Филиппе Коутиньо. У «Валенсии» отличился защитник Хосе Луис Гайя.

На сегодняшний день «Барселона» занимает седьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 15 очков. «Валенсия» идёт на девятом месте с 12 очками.