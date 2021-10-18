Чеди-Хольский район, Тыва, 18 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Чеди-Хольском районе Тувы утром 18 октября произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН.

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН Землетрясение в Туве

Эпицентр сейсмособытия находился в 85 км от столицы республики Кызыла и в 75 км от города Шагонар. Расстояние до ближайшего населённого пункта — села Хову-Аксы — составило около 9 км.

Интенсивность в эпицентре достигла 5,6 балла по оценке MSK64.

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