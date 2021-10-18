Якутск, 18 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Якутии остаётся крайне напряжённой. Об этом заявила на брифинге 18 октября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, количество пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии — 186 (не изменилось), в том числе подключены к аппаратам ИВЛ — 46 человек (тремя днями ранее — 34).

«Необходимо обратить внимание, что увеличили количество коек с ИВЛ, в связи с этим растёт потребление кислорода и нагрузка на врачебный состав. Медицинские организации работают в сложнейших условиях. С такой нагрузкой ещё не сталкивались наши медики, но они стойко выносят и эту волну коронавируса. В связи с этим сегодня ещё раз обращаю внимание всех на необходимость вакцинироваться», — сказала Ольга Балабкина.

Она также подчеркнула, что коронавирусом болеет много пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 11 по 17 октября от COVID-19 скончались 55 жителей Якутии. Это максимальное количество за такой период с начала пандемии. За сутки заразились COVID-19 252 жителя Якутии, в том числе 126 — из Якутска.