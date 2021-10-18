Южно-Сахалинск, 18 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Тихом океане около Курильских островов сейсмологами было зафиксировано пять землетрясений магнитудой до 5,1. Об этом 18 октября сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

«Одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло рядом с Малой Курильской грядой. Еще четыре землетрясения магнитудой от 3,7 до 5,1 произошли рядом с северной группой Курильских островов», — приводит сообщение «Интерфакс».

Также уточняется, что в населённых пунктах острова подземные толчки не ощущались.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что в результате землетрясения на острове Бали (Индонезия) погибли по меньшей мере три человека.